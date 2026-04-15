Лавров: на Западе продвигают идею военного блока с Украиной без НАТО

Лавров: на Западе продвигают идею военного блока с Украиной без НАТО

Москва15 апр Вести.Вашингтон и крупнейшие европейские столицы прорабатывают создание нового военного альянса, центральную роль в котором отводят Киеву. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил журналистам на пресс-конференции в Пекине, подводя итоги официального визита в Китай.

По словам главы российской дипломатии, прямое вступление Украины в Североатлантический альянс уже отвергли и президент Дональд Трамп, и другие члены его администрации. Вместо этого продвигается концепция параллельной военной структуры.

Ключевым лоббистом инициативы Лавров назвал бывшего спецпосланника Трампа по Украине Кита Келлога, который после длительного отсутствия в публичном поле вернулся с конкретным проектом.

Келлог продвигает вместе с европейскими грандами, как их называют, идею создания нового военного блока с Украиной в качестве члена, даже не только члена, а в качестве его ведущего участника. Зеленский активно эту идею поддерживает заявил Сергей Лавров

Министр обратил внимание, что украинский лидер уже открыто позиционирует свою страну в роли защитника Европы от России. 13 апреля Зеленский подтвердил готовность Киева к переговорам со странами ЕС по формированию совместной системы противовоздушной обороны.

Глава МИД России также указал на стратегическую цель Вашингтона: переложить основное бремя противостояния с Москвой на европейских союзников. Это, по мнению Лаврова, позволит Соединенным Штатам сосредоточить ресурсы на китайском направлении.

При этом российский министр подчеркнул, что Москва по-прежнему привержена дипломатическому урегулированию конфликта и остается открытой для переговоров. Лавров также напомнил, что размещение иностранного военного контингента на территории Украины невозможно без непосредственного участия США.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев призвал пересмотреть позицию Москвы относительно вступления Украины в Евросоюз, указав, что это объединение де-факто уже превратилось в военный блок.