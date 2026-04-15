Депутат Госдумы - об идее США создать военный блок с Украиной Депутат Колесник: создание военного блока США и Украины может плохо закончиться

Москва15 апр Вести.Создание нового военного блока с участием США и Украины может привести к крайне негативным последствиям в условиях международной нестабильности, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Сегодня на пресс-конференции в Пекине министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США вместе с Европой продвигают идею создания нового военного блока с Украиной в качестве его ведущего участника.

Ключевым лоббистом инициативы Сергей Лавров назвал бывшего спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога, который после длительного отсутствия в публичном поле вернулся с конкретным проектом.

В комментарии NEWS.ru Андрей Колесник отметил, что подобные шаги способны спровоцировать дополнительную точку напряжения в другой части земного шара и могут закончиться очень плохо.

Если люди обладают каким-то стратегическим мышлением, они понимают, что в данный момент надо, наоборот, не делать лишних движений, выйти хотя бы из тех ситуаций, в которых мир находится заявил Андрей Колесник

По его мнению, воинственная риторика НАТО раздражает многие страны – и даже те, которые состоят в этом альянсе.