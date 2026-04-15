Лавров: Запад задумал создать новый военный блок с Украиной в его основе

Москва15 апр Вести.Западные страны продвигают идею создания нового военного объединения, в котором Украина будет играть ведущую роль, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

С таким утверждением он выступил на пресс-конференции в Пекине, где министр находится с двухдневным визитом.

Новый блок замышляется с Украиной в качестве его основного участника. [Глава киевского режима Владимир] Зеленский прямо говорит, что Украина будет Европу защищать от России сказал Лавров

По его словам, администрация президента США Дональда Трампа отвергла идею втянуть Украину в НАТО, однако в Вашингтоне идут разговоры о создании иного военного альянса с Киевом "в качестве его ведущего участника". В частности, это предложение "вместе с европейскими грандами" продвигает бывший спецпредставитель Трампа по украинским делам Кит Келлог, указал глава МИД РФ.

Дипломат также затронул вопрос развертывания на Украине "стабилизационных контингентов" стран Европы, а именно Франции и Великобритании. Лавров подчеркнул, что их лидеры "упиваются идеей" размещения этих сил, но они не смогут справиться с данной задачей без "технологий, которыми обладают Соединенные Штаты [Америки]".

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что рассматривает возможность размещения на территории Украины американских и европейских военных баз в рамках гарантий безопасности.

В Госдуме назвали этот проект бесперспективным, поскольку Москва не позволит создания никаких иностранных баз у своих границ.