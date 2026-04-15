Лавров об идее Запада развернуть на Украине войска

Москва15 апр Вести.Президент Франции Эммануэль Макрон проявляет нездоровый энтузиазм по поводу идеи формирования так называемых стабилизационных сил на территории Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Пекине.

Из Европы и Вашингтона звучат слова о том, что вы там договоритесь о чем-то на земле, где остановитесь с Россией и тут же мы вам дадим гарантии​​​. Упоминается развертывание стабилизационных сил, Макрон упивается этой мыслью, (премьер-министр Великобритании Кир – прим. ред.) Стармер там тоже что-то поддакивает на этот счет сказал министр

О том, что возможное размещение воинских подразделений, военных объектов, складов и иной инфраструктуры стран Запада на Украине неприемлемо, глава российского МИД говорил в феврале 2026 года.

14 апреля Лавров прибыл в Пекин с официальным визитом. Утром 15 апреля глава российского внешнеполитического ведомства и председатель КНР Си Цзиньпин начали встречу в Доме народных собраний.