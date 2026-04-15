Москва15 апрВести.Президент Франции Эммануэль Макрон проявляет нездоровый энтузиазм по поводу идеи формирования так называемых стабилизационных сил на территории Украины.
Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Пекине.
Из Европы и Вашингтона звучат слова о том, что вы там договоритесь о чем-то на земле, где остановитесь с Россией и тут же мы вам дадим гарантии. Упоминается развертывание стабилизационных сил, Макрон упивается этой мыслью, (премьер-министр Великобритании Кир – прим. ред.) Стармер там тоже что-то поддакивает на этот счетсказал министр
О том, что возможное размещение воинских подразделений, военных объектов, складов и иной инфраструктуры стран Запада на Украине неприемлемо, глава российского МИД говорил в феврале 2026 года.
14 апреля Лавров прибыл в Пекин с официальным визитом. Утром 15 апреля глава российского внешнеполитического ведомства и председатель КНР Си Цзиньпин начали встречу в Доме народных собраний.