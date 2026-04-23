Москва23 апр Вести.Желание президента Франции Эммануэля Макрона сформировать так называемые стабилизационные силы Европы на территории Украины является утопией. Об этом посол РФ во Франции и Княжестве Монако по совместительству Алексей Мешков сообщил в интервью ИС "Вести".

Позиция России по присутствию иностранного военного контингента на территории Украины с начала спецоперации не менялась, подчеркнул дипломат.

Конечно, это утопия, все эти так называемые стабилизационные силы. Всем прекрасно известно, и Россия не меняла с начала СВО своей позиции, что никаких иностранных сил не должно присутствовать на территории Украины. И это, кстати, записано и в украинской Конституции. Поэтому, конечно, это все какие-то хотелки. Но Франция действительно серьезно вооружается сказал Мешков

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что французский лидер проявляет нездоровый энтузиазм по поводу идеи формирования так называемых стабилизационных сил на территории Украины.