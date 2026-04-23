Москва23 апрВести.Желание президента Франции Эммануэля Макрона сформировать так называемые стабилизационные силы Европы на территории Украины является утопией. Об этом посол РФ во Франции и Княжестве Монако по совместительству Алексей Мешков сообщил в интервью ИС "Вести".
Позиция России по присутствию иностранного военного контингента на территории Украины с начала спецоперации не менялась, подчеркнул дипломат.
Конечно, это утопия, все эти так называемые стабилизационные силы. Всем прекрасно известно, и Россия не меняла с начала СВО своей позиции, что никаких иностранных сил не должно присутствовать на территории Украины. И это, кстати, записано и в украинской Конституции. Поэтому, конечно, это все какие-то хотелки. Но Франция действительно серьезно вооружаетсясказал Мешков
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что французский лидер проявляет нездоровый энтузиазм по поводу идеи формирования так называемых стабилизационных сил на территории Украины.