В Госдуме отреагировали на заявление Зеленского о военных базах на Украине

Москва12 апр Вести.Идея размещения иностранных военных баз на территории Украины не имеет перспектив, считает депутат Госдумы от Республики Крым, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет.

В беседе с РИА Новости он прокомментировал инициативу, высказанную главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Россия не позволит создания никаких угроз у своих границ. Зеленский озвучивает мертвую идею. Это не более чем фантазии больного человека с мышлением террориста сказал Шеремет

По его мнению, риски для Украины связаны не с Россией, а с действиями украинских властей, которые стремятся сохранить позиции благодаря силе оружия и поддержке Запада.

Сегодня они с помощью иностранных баз хотят и дальше оставаться у власти, неся угрозу России и реализуя западные планы по геноциду славянского населения заключил депутат

Ранее Зеленский сообщил, что хочет разместить на Украине военные американские и европейские базы в раках гарантий безопасности. По его мнению, таким образом угрозы государству станут минимальными.