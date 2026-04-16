Депутат Шеремет назвал суицидом идею Запада о создании военного блока с Украиной

Москва16 апр Вести.Идею Запада по созданию нового военного блока с участием Украины в Крыму сочли "откровенно суицидным актом". Такое сравнение привел депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

Украина, как отметил Шеремет в комментарии РИА Новости, "фактически исчерпала уготовленную ей западными планами роль агрессивной "антиРоссии".

Поэтому киевский режим вознамерился идти дальше, собираясь добить ее окончательно, закамуфлировав этот откровенно суицидный акт якобы под очень "перспективную" коллаборацию в виде создания против России совместного военного блока сказал Шеремет

Глава МИД России Сергей Лавров 15 апреля сообщил, что на Западе замышляют новый военный блок, в котором Украине отводится роль не просто члена, а ведущего участника. Ключевым лоббистом этой инициативы российский министр назвал бывшего спецпосланника президента США Дональда Трампа по Украине Кита Келлога.

Также Лавров обратил внимание, что глава киевского режима Владимир Зеленский уже открыто позиционирует свою страну в роли защитника Европы от России.