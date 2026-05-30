Москва30 мая Вести.Депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлев прокомментировал заявления бывшего командующего сухопутными силами США в Европе Бена Ходжеса о необходимости для Украины установить контроль над Крымом. По словам парламентария, подобные планы Запада являются "пустыми мечтами" и не имеют под собой реальных оснований.

В беседе с NEWS.ru Журавлев заявил, что российский Генштаб должен учитывать, что Ходжес проживает в Германии, во Франкфурте-на-Майне, рядом с Железным мостом.

Атаковать ракетами и дронами город, а мост разрушить – интересно, сможет ли Ходжес и после этого раздавать такие бодрые комментарии по поводу нападения на Россию сказал Ходжес

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский написал письмо президенту США Дональду Трампу, в котором указал, что Украине требуется обеспечить большую защиту от баллистических ракет. Такой шаг главы раскритиковала его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель. По ее оценке, это наносит серьезный ущерб партнерским отношениям между Киевом и Вашингтоном.