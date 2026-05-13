В Крыму призвали Германию снизить активность в военном сотрудничестве с Украиной Константинов призвал ФРГ умерить военное сотрудничество с Украиной

Москва13 мая Вести.Глава крымского парламента Владимир Константинов порекомендовал властям Германии пересмотреть стратегию в области военного сотрудничества с Украиной и снизить активность в реализации планов по созданию совместных с Киевом оборонных производств.

Форсирование промышленного взаимодействия в военной сфере не принесет положительных результатов ни одной из сторон, заявил парламентарий в беседе с РИА Новости.

Парламентарий также скептически оценил визиты министра обороны ФРГ Бориса Писториуса в Киев, отметив, что подобные поездки не обещают Украине никаких благоприятных перспектив. По его словам, европейским государствам давно следует продемонстрировать искреннюю заинтересованность в прекращении вооруженного противостояния.

Константинов подчеркнул, что западным лидерам необходимо перестать усугублять ситуацию провокационными заявлениями и официальными визитами, которые способствуют дальнейшей эскалации конфликта.

Ранее Киев и Берлин подписали ряд договоренностей, которые предполагают поставки и совместное производство вооружений на общую сумму в 1,2 миллиарда евро.