Министр обороны ФРГ заявил, что ФРГ извлекает выгоду из сотрудничества с Киевом

Писториус заявил, что ФРГ извлекает выгоду из сотрудничества с Киевом Министр обороны ФРГ заявил, что ФРГ извлекает выгоду из сотрудничества с Киевом

Москва28 апр Вести.Германия получает выгоду из своей военной поддержки Украины, которая перерастает в стратегическое сотрудничество, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

В ходе совместной пресс-конференции с министром финансов и министром экономики Писториус заявил, что ФРГ отошла от ситуативной поддержки Украины и выстраивает долгосрочное стратегическое партнерство​​​.

Это не только приносит пользу, но и способствует безопасности обеих наших стран, а также экономике и промышленности заявил Борис Писториус

Также он отметил, что Германия продолжит полагаться на совместные закупки военной техники с европейскими партнерами для поддержки Украины и для собственной выгоды. Кроме того, Германия рассмотрит присоединение к украинской платформе военных разработок "Brave1".

В инфраструктурную платформу для будущей войны с Россией Евросоюз превращает саму Германию. Об этом заявил сегодня главный редактор немецкого интернет-издания World Economy Александр Сосновский.

По его словам, для переброски сотен тысяч военнослужащих НАТО в Германии уже начинаются работы по модернизации и перестройке автомагистралей, строительству баз горючего, электростанций; идет передача в военное ведомство госпиталей, готовится законодательная база для изъятия земель из гражданского оборота.