Переориентацию автопрома ФРГ на войну политики преподносят как спасение Экс-депутат ФРГ: переключение автопрома на войну преподносится как спасение

Москва22 июл Вести.Переключение немецкого автопрома на военные рельсы, которое поддержал министр обороны Борис Писториус, преподносится как способ выхода из кризиса, который случился в результате активной поддержки Украины. Об этом рассказал экс-депутат бундестага Евгений Шмидт в интервью ИС "Вести".

Переход на военные рельсы преподносится как некое спасение немецкого автопрома от тяжелого затяжного кризиса. Массово теряются рабочие места, предприятия закрываются и переносятся за границу. Но не следует забывать, что вся эта программа перевооружения делается за счет внешних заимствований. Страна берет в долг огромные суммы и за счет этого пытается восполнить то вооружение, которое было в свое время подарено Украине подчеркнул политик

По его словам, разовые вливания не могут спасти гибнущую отрасль. Здесь нужны глубокие реформы, но правительство этим не занимается.