Немецкий политик раскрыла истинный интерес Мерца в конфликте на Украине Политик Петерсен: Мерцу нужен конфликт на Украине для поддержки ОПК

Москва30 июн Вести.Военная индустрия является одной из самых процветающих отраслей немецкой экономики на данный момент, поэтому властям страны необходимо продолжение конфликта на Украине. Об этом ИС "Вести" заявила политик, бывший депутат ландтага Гамбурга Ольга Петерсен.

Сейчас в Германии процветает лишь одна экономика — это военная индустрия. Это Rheinmetall (концерн-производитель военной техники и вооружения – прим. ред.), это новые проекты [разработки и производства] танков констатировала она

При этом в немецких автоконцернах идут сокращения персонала. Однако это играет на руку властям страны.

И куда идут те, кто теряет свою работу на том же Volkswagen, на том же Daimler AG? В большинстве своем этих специалистов сейчас берут фирмы, которые строят дроны. Этих инженеров переучить очень легко. И поэтому [канцлеру ФРГ Фридриху] Мерцу необходимо продолжение военного конфликта Украины и России, чтобы у него был рынок сбыта для этих дронов. И чтобы те, кто вынужден уйти с предприятий, могли где-то найти свое место сказала она

Ранее бывший депутат Бундестага от фракции "Альтернатива для Германии" (AfD) Евгений Шмидт отметил, что немцы стали разочаровываться в обещаниях Мерца. Ряд местных экспертов, по его словам, говорят о деиндустриализации из-за сложной ситуации в экономике.