Немецкий депутат Савин: ВПК ФРГ будет набирать обороты, пока за него платят США

Москва21 апр Вести.Военно-промышленный комплекс Германии будет продолжать набирать обороты, пока Соединенные Штаты платят за производство вооружения для Украины. Об этом районный депутат округа Альцай-Вормс от партии "Альтернатива для Германии" Константин Савин заявил в интервью ИС "Вести".

Концерны получают большие субсидии от государства, и заказы еще есть. До тех пор, пока Америка платит за вооружение для Украины, в Германии будет военное производство набирать еще большие обороты отметил депутат

Также Савин добавил, что развитие военной промышленности в Европе является позитивным моментом для США до тех пор, пока продолжается вооруженный конфликт на Украине.

В Америке рады, что в Европе, особенно в Германии, производство [вооружения] наладилось. Конечно, это конкуренция Америке, но проблема в том, что американские концерны, они тоже не поспевают с производством вооружения. … На данный момент, пока идет война на Украине, для американцев это хорошо, что военная промышленность в Германии и по Европе развивается объяснил политик

Ранее военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный заявил, что Германия поставила перед собой цель стать "хребтом европейской оборонки".