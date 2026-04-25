Москва25 апр Вести.Германия обладает большими производственными возможностями по выпуску обычных боеприпасов, чем США. Об этом заявил генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер. Его слова приводит газета Die Welt.

На мероприятии Гамбургского клуба бизнес-журналистов он рассказал об успехах своей компании. Концерн Rheinmetall нарастил производство военных грузовиков с 600 до 4500 единиц в год, боеприпасов среднего калибра — с 800 тысяч до более чем 4 миллионов, а артиллерийских снарядов — с 70 тысяч до 1,1 миллиона снарядов.

Паппергер заявил, что Германия теперь обладает большими производственными мощностями по выпуску обычных боеприпасов, чем США говорится в материале газеты

Также глава Rheinmetall раскрыл план по увеличению штата компании до 70 тысяч человек к 2030 году, сейчас на заводах концерна трудятся около 44 тысяч сотрудников. Компания ожидает по итогам года выручку до 15 млрд евро.

Ранее также стало известно, что Rheinmetall и британская Kraken запустили совместное производство надводных беспилотных аппаратов.