Москва20 апр Вести.Немецкий оборонный концерн Rheinmetall совместно с британским производителем беспилотных надводных аппаратов Kraken запустил серийное производство надводных дронов. Об этом говорится на сайте немецкого производителя.

Отмечается, что дроны будут применяться как в военной, так и в гражданской сферах. Дроны могут быть использованы для наблюдения за различными объектами инфраструктуры, а также с целью размещения на них боеприпасов.

Планируется выпускать до 200 единиц ежегодно при возможном увеличении до 1000.

14 апреля Германия и Украина заключили соглашение об оборонном сотрудничестве. Как уточняется, две страны договорились о новом пакете помощи, включая сферу ПВО, дронов и боеприпасов.