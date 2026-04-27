Rheinmetall заключила контракт на подготовку "солдат будущего" в ФРГ на €1 млрд

В Германии заключили контракт на подготовку "солдат будущего" Rheinmetall заключила контракт на подготовку "солдат будущего" в ФРГ на €1 млрд

Москва27 апр Вести.Немецкая компания Rheinmetall, один из крупнейших в стране производителей военной техники и вооружения, заключила контракт на подготовку "солдат будущего" в ФРГ. Сделка обошлась примерно в 1 млрд евро (1,2 млрд долларов), сообщается на сайте компании.

Компания Rheinmetall получила от бундесвера еще один контракт на миллиард евро в области систем для военнослужащих... Заказ на дополнительные системы для военнослужащих "Будущая пехота – усовершенствованная система" (IdZ-ES) в рамках рамочного соглашения говорится в публикации

Контракт был заключен с Федеральным управлением по оборудованию, информационным технологиям и технической поддержке бундесвера. В рамках соглашения Rheinmetall должен будет модернизировать существующие системы для взводов и поставить 237 дополнительных систем в период с ноября 2027-го по декабрь 2029 года.

Уточняется, что в общей сложности бундесвером было одобрено выделение 1,3 млрд евро на этот проект, поэтому ожидаются дальнейшие заказы.