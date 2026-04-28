Москва28 апр Вести.Евросоюз всячески готовится к военному столкновению с Россией. Инфраструктурный хаб для этого решено разместить на территории Германии. Об этом сообщил в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" главный редактор немецкого интернет-издания World Economy Александр Сосновский.

Он пояснил, что Германией уже проведены необходимые расчеты. При этом, как считается, возможное военное столкновение не обязательно означает нападение России, а скорее нарастание напряженности. Германия планирует в этом случае продемонстрировать свою военную мощь для предотвращения войны.

Германию превращают, и это с позволения, при желании и при поддержке канцлера Мерца, в такой инфраструктурный хаб для будущей войны с Россией рассказал Сосновский

По его словам, согласно проведенным расчетам, будет задействовано 800 000 военнослужащих НАТО, которые должны быть перемещены на восточный фланг европейского сообщества и Североатлантического альянса.

Для этого уже сейчас производятся определенные работы, и как теперь стало понятно, многие из маневров, учений, которые проводились, они проводились уже в рамках этого инфраструктурного изменения. Предполагается, что Германия станет такой трубой, по которой будет идти военная сила, будет идти техника. Для этого делают следующее: для этого будут перестраивать и уже перестраивают дороги. По дорогам, по автобанам будут построены незаметно для окружающего мира специальные узловые пункты, которые должны будут принимать эту технику, должны будут ее обеспечивать. Там будут строить специальные госпитали различные учреждения, которые смогут поддерживать передвижение техники и поддерживать персонал, если это потребуется. Будут создавать новые станции для горючего. Будут создавать новые электростанции, усиливать мосты, расширять дороги, и это будет происходить в условиях не войны, а в условиях такого инфраструктурного изменения пояснил Сосновкий

Параллельно этому, по словам Сосновского, будет происходить переформатирование госпиталей.

Большая часть больниц и различных госпитальных учреждений гражданских будут переданы в военное руководство. И сейчас уже все понимают, что это будет сделано именно таким образом, потому что они рассчитывают, что если начнутся военные действия, их расчеты упираются приблизительно в 1 000 раненых ежедневно, про погибших я не говорю, но цифра "Одна тысяча" звучит в документах как та, вокруг которой они "пляшут" сказал Сосновский

Помимо этого, по его словам, планируется ввести определенные изменения в законодательство Германии, которое смогло бы мгновенно вступить в силу в случае необходимости.

Это законодательство будет предусматривать изъятие из гражданского оборота, не только предприятий, не только заключение с ними контрактов на платной основе, но и использование частной техники, использование частных домовладений, земель, по которым, может быть, должна будет пройти эта техника или проложены дороги. Это все находится в обороте. Но за этим кроется еще и другое, что, как мне кажется, не прозвучало. Мне кажется, что они умалчивают, что на самом деле речь идет не об инфраструктуре, а речь идет о создании фронта материально-технического снабжения, в котором будут, в том числе складироваться боеприпасы, боевая техника, не только госпитали, не только транспортные различные узлы предположил Сосновский

Ранее сообщалось, что немецкая компания Rheinmetall, один из крупнейших в стране производителей военной техники и вооружения, заключила контракт на подготовку "солдат будущего" в ФРГ. Сделка обошлась примерно в 1 млрд евро (1,2 млрд долларов), сообщается на сайте компании.