Москва20 апр Вести.Германия, поставив перед собой цель стать "хребтом европейской оборонки", активнее переориентирует свою автомобильную промышленность на производство оружия. Об этом заявил военкор ИС "Вести" Евгений Поддубный в своем канале в мессенджере МАХ.

По его словам, на фоне того, что Германия фактически сама себя отрезала от дешевых первичных энергоносителей и переживает деградацию промышленного потенциала, развитие немецкой ветки ВПК говорит о реальной подготовке Берлина к будущей войне.

Поставив себе за цель стать "хребтом европейской оборонки", Германия активнее переориентирует свою автомобильную промышленность на производство оружия … Многие предприятия немецкого ВПК ввели третью смену и для выпуска оружия и боеприпасов для Украины. Не исключено, что на мощностях немецких оружейных заводов будут собираться и американские перехватчики Patriot, на которые сейчас фиксируется очень высокий спрос написал Поддубный

Ранее газета Bild писала, что колонна из немецких автомобилистов направляется в Берлин, таким образом выступая против стремительного роста цен на топливо в Германии в связи с продолжающейся эскалацией напряженности на Ближнем Востоке.