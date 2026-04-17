Колонна немецких автомобилистов двинулась на Берлин из-за высоких цен на топливо Bild: колонна недовольных ценами на топливо автомобилистов двинулась к Берлину

Москва17 апр Вести.Автоколонна из автомобилистов направляется в Берлин, выступая таким образом против стремительного роста цен на топливо в Германии в связи с продолжающейся эскалацией напряженности на Ближнем Востоке, сообщила газета Bild.

Издание приводит данные крупнейшего в стране автоклуба ADAC, согласно которым стоимость топлива на немецких заправках в последние дни начала снижаться, но остается на крайне высоком уровне. Так, цена на бензин марки E10 по состоянию на 17 апреля составила 2,07 евро за литр, на дизель — 2,21 евро за литр.

Акция началась в городе Эмден, где первоначально в ней участвовали 25 автомобилистов. По мере движения к протестующим присоединялись другие водители. На пике акции, в районе Вольфсбурга, колонна выросла до 82 машин, а ее длина достигла примерно 2,5 километра.

Маршрут протестующих пролегал через Клоппенбург, Ниенбург, Целле и Вольфсбург до границы федеральной земли Нижняя Саксония, а затем через Саксонию-Анхальт и Бранденбург в Берлин.

Организатор акции Себастьян Борманн заявил, что расходы на топливо в Германии стали "просто непомерно высоки" для обычных граждан. Он раскритиковал федеральное правительство и канцлера Фридриха Мерца, отметив, что власти не выполняют свои предвыборные обещания.

Конечно, в какой-то момент нам, гражданам, это надоедает сказал Борманн

В ходе акции серьезных нарушений зафиксировано не было. Ранее канцлер Фридрих Мерц сообщил, что правящая коалиция договорилась на два месяца снизить энергетический налог на бензин и дизель на 17 центов за литр.

16 апреля стало известно, что американская авиакомпания Spirit Airlines оказалась на грани банкротства из-за резкого роста цен на топливо на фоне конфликта на Ближнем Востоке.