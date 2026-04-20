Москва20 апрВести.Канцлер ФРГ Фридрих Мерц собирается созвать Совет национальной безопасности, на котором будет обсуждаться ситуация с топливом в Германии.
По словам канцлера, ситуация "напряженная", однако снабжение топливом обеспечено.
В ближайшее время мы созовем заседание Совета национальной безопасности для обсуждения вопроса обеспечения бесперебойных поставок [топлива]передает слова Мерца Spiegel
Ранее более 1,3 тысячи домохозяйств в Берлине остались без электричества в результате неполадок с подачей энергии. При этом причина перебоев не уточнялась.
Между тем газета Bild сообщила, что колонна из автомобилистов направляется в столицу Германии из-за стремительного роста цен на топливо. По словам организатора акции Себастьяна Борманна, расходы на топливо стали "просто непомерно высоки".