Мерц созовет Совет нацбезопасности из-за ситуации с топливом в Германии Канцлер Германии Мерц соберет Совет нацбезопасности для обсуждения энергокризиса

Москва20 апр Вести.Канцлер ФРГ Фридрих Мерц собирается созвать Совет национальной безопасности, на котором будет обсуждаться ситуация с топливом в Германии.

По словам канцлера, ситуация "напряженная", однако снабжение топливом обеспечено.

В ближайшее время мы созовем заседание Совета национальной безопасности для обсуждения вопроса обеспечения бесперебойных поставок [топлива] передает слова Мерца Spiegel

Ранее более 1,3 тысячи домохозяйств в Берлине остались без электричества в результате неполадок с подачей энергии. При этом причина перебоев не уточнялась.

Между тем газета Bild сообщила, что колонна из автомобилистов направляется в столицу Германии из-за стремительного роста цен на топливо. По словам организатора акции Себастьяна Борманна, расходы на топливо стали "просто непомерно высоки".