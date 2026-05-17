В Германии признали бессилие перед топливным кризисом Политик Нимайер: ФРГ бессильна перед топливным кризисом

Москва17 мая Вести.Власти Германии демонстрируют неспособность стабилизировать ситуацию с дефицитом топлива и стремительным ростом цен на фоне конфликта в Персидском заливе. Такое мнение выразил председатель Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер в беседе с РИА Новости.

По словам Нимайера, стоимость бензина на немецких автозаправочных станциях показывает непрерывный рост. Он также указал на серьезные затруднения в авиаотрасли, которая столкнулась с острой нехваткой авиационного керосина.

Политик подчеркнул, что Берлин до сих пор не предпринял эффективных шагов для нормализации ситуации. Как считает Нимайер, у властей страны отсутствует стратегия, которая позволила бы Германии преодолеть энергокризис.

Ранее газета Neue Zürcher Zeitung писала, что Европа замалчивает зависимость от ядерного топлива России, прикрываясь необходимостью электрификации, опирающейся на собственные источники.