В Германии спрогнозировали срок исчерпания запасов нефти Политик Нимайер: Германию может ждать дефицит нефти к концу мая

Москва16 мая Вести.Германия рискует столкнуться с дефицитом нефти к концу мая из-за истощения запасов, ранее полученных по трубопроводу "Дружба", заявил политик, глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

В подтверждение своего мнения он напомнил слова министра экономики и энергетики ФРГ Катарины Райхе, еще в марте предупреждавшей о возможном возникновении дефицита горючего в середине текущего года.

Не позже конца мая у нас закончится нефть, которую еще успели получить по "Дружбе" для нефтеперерабатывающего завода в Шведте (предприятие снабжает топливом, в том числе, Берлин – прим. ред.) сказал Нимайер в интервью РИА Новости

Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщил, что с 1 мая из-за технических ограничений поставки казахстанской нефти в Германию будут осуществляться в обход трубопровода "Дружба".

Ситуация усугубляется эскалацией ситуации вокруг Ирана, в частности, фактической блокировкой Ормузского пролива — ключевой маршрут поставок нефти и сжиженного природного газа (СПГ) из стран Персидского залива на глобальный рынок.