Европа не хочет открыто признавать зависимость от ядерного топлива России

Москва19 апр Вести.Европа замалчивает зависимость от ядерного топлива России, прикрываясь необходимостью электрификации, опирающейся на собственные источники. Об этом пишет газета Neue Zürcher Zeitung.

В материале газеты приводятся слова председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Европа должна вынести уроки из энергетического кризиса в результате конфликта на Ближнем Востоке и начать полагаться на собственные ресурсы.

В ядерной сфере Европа уже давно не так автономна, как, вероятно, хотели бы фон дер Ляйен и Еврокомиссия. Несмотря на большие усилия, континент по-прежнему сильно зависит от России отмечается в публикации

По данным, которые приводит газета, четверть всего обогащенного урана, который нужен европейским странам, до сих пор поставляется из России, а для освобождения от зависимости должны пройти годы.

15 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона выражала готовность принять на своей территории обогащенный уран из Ирана, однако США выступили против.