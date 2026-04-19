Москва19 апрВести.Европа замалчивает зависимость от ядерного топлива России, прикрываясь необходимостью электрификации, опирающейся на собственные источники. Об этом пишет газета Neue Zürcher Zeitung.
В материале газеты приводятся слова председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Европа должна вынести уроки из энергетического кризиса в результате конфликта на Ближнем Востоке и начать полагаться на собственные ресурсы.
В ядерной сфере Европа уже давно не так автономна, как, вероятно, хотели бы фон дер Ляйен и Еврокомиссия. Несмотря на большие усилия, континент по-прежнему сильно зависит от Россииотмечается в публикации
По данным, которые приводит газета, четверть всего обогащенного урана, который нужен европейским странам, до сих пор поставляется из России, а для освобождения от зависимости должны пройти годы.
15 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона выражала готовность принять на своей территории обогащенный уран из Ирана, однако США выступили против.