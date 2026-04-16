Москва16 апрВести.Американская авиакомпания Spirit Airlines находится на грани банкротства из-за резкого роста цен на топливо на фоне войны на Ближнем Востоке, передает агентство Bloomberg.
Компания Spirit Aviation Holdings Inc. оказалась под угрозой ликвидации, поскольку рост цен на авиатопливо, вызванный войной США с Ираном, сокращает финансовые возможности обанкротившегося бюджетного авиаперевозчикаотмечает Bloomberg
Окончательное решение о закрытии компании могут принять уже на этой неделе, но положение может измениться, поскольку лоукостер ведет переговоры с кредиторами.