Москва3 мая Вести.Американская авиакомпания Spirit Airlines стала первой жертвой исторического энергетического кризиса. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X.

По его словам, авиаперевозчик рухнул на фоне резкого роста цен на авиационный керосин — с 2,5 до 4 долларов за галлон, в результате чего были уволены 17 000 сотрудников.

Хроники кризиса: Spirit Airlines рухнула — первая авиакомпания, ставшая жертвой исторического энергетического кризиса написал Дмитриев

Дмитриев ранее уже предупреждал, что мир движется к крупнейшему энергетическому кризису в истории, комментируя заявление партнера и старшего портфельного менеджера канадской инвестиционной компании Ninepoint Partners Эрика Наттала. В эфире Bloomberg TV Наттал указал, что на фоне ближневосточного кризиса мировые запасы нефти к концу мая могут опуститься до рекордно низких уровней, и выразил ожидание, что в ближайшие дни или недели цена нефти продолжит рост.

Накануне стало известно, что американская авиакомпания-лоукостер Spirit Airlines прекращает свою деятельность после того, как ей не удалось получить финансовую помощь от властей США, сообщает Bloomberg. Все рейсы перевозчика отменены, пассажирам рекомендовано не приезжать в аэропорты. На сайте авиакомпании говорится, что служба поддержки клиентов не работает, а возвраты средств за билеты будут обработаны автоматически.