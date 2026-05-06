Москва6 мая Вести.Мировой авиационный шок является предвестником серьезных потрясений, которые произойдут в других отраслях, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X.

Дмитриев высказался по поводу сообщения газеты The Financial Times (FT) о том, что мировые авиакомпании отменили за последние две недели порядка 12 тыс. рейсов.

В мае отменено 12 тыс. рейсов. Как и предсказывалось, глобальный авиационный кризис быстро распространяется и является предвестником более серьезных потрясений в других секторах подчеркнул Дмитриев

Ранее глава РФПИ посоветовал Швеции обратиться к России за помощью в поставках авиакеросина.