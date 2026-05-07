Москва7 мая Вести.Отмена авиарейсов из-за вспышки хантавируса – это прикрытие, считает глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

По его мнению, таким образом западные чиновники пытаются замолчать энергетический кризис.

Те, кто беспокоятся, что рейсы будут отменены из-за нехватки авиатоплива в ЕС и Великобритании, не волнуйтесь – бюрократы теперь будут винить в отменах хантавирус, а не свои неправильные энергетические решения