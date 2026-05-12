Москва12 маяВести.Евросоюз и Великобритания муссируют тему хантавируса, надеясь таким образом оправдать энергетический локдаун, считает спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
С таким утверждением он выступил в соцсети Х.
Истерия вокруг хантавируса преувеличена – но может быть использована для оправдания энергетических локдаунов в Великобритании и ЕСнаписал Дмитриев на своей странице
Так глава РФПИ прокомментировал новость о том, что у хантавируса отсутствуют признаки повышенной способности к передаче человеку.
Ранее представитель Еврокомиссии Эва Хрцинова заявила, что риск распространения хантавируса в Европе оценивается как низкий.
В начале мая на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, следовавшем по маршруту Аргентина – Кабо-Верде, произошла вспышка хантавируса. Было подтверждено семь случаев заболевания, трое заболевших – граждане Нидерландов и немец – скончались. 10 мая лайнер прибыл к острову Тенерифе Канарского архипелага. Сошедших с судна граждан Испании эвакуировали в больницу в Мадриде.
На борту лайнера находится россиянин – член экипажа. Он останется на судне до его прибытия в Нидерланды для дезинфекции, сообщили в посольстве РФ в испанской столице.