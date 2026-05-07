Москва7 маяВести.Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев задался вопросом, будут ли власти Евросоюза использовать ситуацию с хантавирусом как оправдание для энергетических локдаунов.

Ранее Дмитриев предрек Евросоюзу энерголокдауны на фоне нехватки топлива.

Попытаются ли бюрократы ЕС/Великобритании использовать хантавирус в качестве дополнительного оправдания для своих энергетических локдаунов?

написал спецпредставитель президента России в X

Так он прокомментировал новость о том, что в Швейцарии пытаются отследить контакты зараженного хантавирусом мужчины.

Вспышка заболевания хантавирусом произошла на круизном лайнере MV Hondius, который выполнял рейс через Атлантку из Аргентины в Кабо-Верде. Трое инфицированных скончались.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус отмечал, что ситуация со вспышкой хантавируса на MV Hondius не похожа на ранние этапы развития пандемии коронавируса.