Москва7 маяВести.Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев задался вопросом, будут ли власти Евросоюза использовать ситуацию с хантавирусом как оправдание для энергетических локдаунов.
Ранее Дмитриев предрек Евросоюзу энерголокдауны на фоне нехватки топлива.
Попытаются ли бюрократы ЕС/Великобритании использовать хантавирус в качестве дополнительного оправдания для своих энергетических локдаунов?написал спецпредставитель президента России в X
Так он прокомментировал новость о том, что в Швейцарии пытаются отследить контакты зараженного хантавирусом мужчины.
Вспышка заболевания хантавирусом произошла на круизном лайнере MV Hondius, который выполнял рейс через Атлантку из Аргентины в Кабо-Верде. Трое инфицированных скончались.
Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус отмечал, что ситуация со вспышкой хантавируса на MV Hondius не похожа на ранние этапы развития пандемии коронавируса.