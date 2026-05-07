Дмитриев задался вопросом, станет ли хантавирус новым оправданием для властей ЕС

Дмитриев допустил, что ЕС использует хантавирус как оправдание для локдаунов Дмитриев задался вопросом, станет ли хантавирус новым оправданием для властей ЕС

Москва7 мая Вести.Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев задался вопросом, будут ли власти Евросоюза использовать ситуацию с хантавирусом как оправдание для энергетических локдаунов.

Ранее Дмитриев предрек Евросоюзу энерголокдауны на фоне нехватки топлива.

Попытаются ли бюрократы ЕС/Великобритании использовать хантавирус в качестве дополнительного оправдания для своих энергетических локдаунов? написал спецпредставитель президента России в X

Так он прокомментировал новость о том, что в Швейцарии пытаются отследить контакты зараженного хантавирусом мужчины.

Вспышка заболевания хантавирусом произошла на круизном лайнере MV Hondius, который выполнял рейс через Атлантку из Аргентины в Кабо-Верде. Трое инфицированных скончались.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус отмечал, что ситуация со вспышкой хантавируса на MV Hondius не похожа на ранние этапы развития пандемии коронавируса.