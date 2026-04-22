Дмитриев назвал оставшимся без праздников жителям ЕС виновных в этой ситуации Дмитриев: лидеры ЕС и Британии оставили своих граждан без праздников

Москва22 апр Вести.Жителям стран Евросоюза и Великобритании, которые рискуют остаться без летнего отдыха ввиду назревающего топливного кризиса и проблем с авиакеросином, следует "поблагодарить" за сложившуюся ситуацию власти своих стран.

Об этом высказался гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Таким образом он отреагировал на материал телеканала Sky News, в котором говорилось, что Европа находится "в очень серьезном кризисе", поскольку из-за эскалации на Ближнем Востоке запасы авиакеросина начинают истощаться, и европейцам с определенной вероятностью придется изменить планы на летний отдых.

В частности, упоминалось, что немецкая авиакомпания Lufthansa планирует отменить около 20 тысяч рейсов в целях сокращения топливных расходов.

Никаких праздников. Вместо них ЕС/Великобритания получат Урсулу (фон дер Ляйен, председателя Еврокомиссии – прим. ред.), Каю (Каллас, главу евродипломатии – прим. ред.) и (премьер-министра Великобритании Кира) Стармера написал Дмитриев на странице в соцсети X

Ранее он высказал мнение, что отставка премьер-министра Британии Кира Стармера станет лучшим сценарием для страны. Как отметил глава РФПИ, цель британского политика — уничтожить западную цивилизацию и попытаться развязать третью мировую войну.

В середине апреля спецпредставитель российского лидера предупредил, что европейские фермеры, столкнувшиеся с нехваткой удобрений, могут первыми напомнить своим политикам о стратегических ошибках.