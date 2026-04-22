Немецкая Lufthansa отменит около 20 тысяч рейсов летом в целях экономии топлива

Москва22 апр Вести.Немецкая авиакомпания Lufthansa намерена аннулировать порядка 20 тысяч рейсов в целях сокращения расходов топлива. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

В публикации отмечается, что корректировки полетов затронут летний сезон. Отмены произойдут в аэропортах Франкфурта, Мюнхена, Цюриха, Вены, Брюсселя и Рима.

Предполагается, что снижение количества перелетов позволит сэкономить свыше 40 тысяч тонн авиационного топлива.

Данные меры направлены на оптимизацию расписания и увеличение эффективности работы в условиях повышения затрат, заключили в компании.

Ранее сообщалось, что более 900 рейсов отменили в Германии из-за забастовки пилотов Lufthansa.