В парламентах Германии и Греции требуют разрешить ввоз авиатоплива из России

В Германии и Греции потребовали разрешить ввоз авиатоплива из России В парламентах Германии и Греции требуют разрешить ввоз авиатоплива из России

Москва29 апр Вести.Оппозиционные партии в Германии и Греции требуют от властей разрешить ввоз авиатоплива из России, сообщает газета "Известия".

В частности, парламентская оппозиционная партия "Греческое решение" обратилась к правительству Греции с требованием наладить поставки авиационного топлива из России.

Любое рационально мыслящее правительство изучило бы всех доступных поставщиков, включая Россию, чтобы гарантировать доступность топлива и стабильность цен в преддверии туристического сезона приводят "Известия" слова председателя партии "Греческое решение", депутата парламента Греции Кириакоса Велопулоса

Парламентская оппозиция в Германии также потребовала от властей смягчения антироссийских санкций для предотвращения массовой отмены авиарейсов.

Однако мои неоднократные запросы правительству Германии о смягчении санкций в последнее время неизменно наталкиваются на жесткий и категорически отрицательный ответ. Это правительство готово ослабить собственную экономику только для того, чтобы сохранить санкции против России заявил "Известиям" депутат бундестага и представитель "Альтернативы для Германии" по энергетической политике Штеффен Котре

Между тем немецкая авиакомпания Lufthansa заявила о готовности аннулировать 20 тыс. рейсов в летний сезон для сокращения расходов топлива.

Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отметил, что европейские страны нуждаются в российском топливе ради собственного выживания.