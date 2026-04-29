Москва29 апрВести.Оппозиционные партии в Германии и Греции требуют от властей разрешить ввоз авиатоплива из России, сообщает газета "Известия".
В частности, парламентская оппозиционная партия "Греческое решение" обратилась к правительству Греции с требованием наладить поставки авиационного топлива из России.
Любое рационально мыслящее правительство изучило бы всех доступных поставщиков, включая Россию, чтобы гарантировать доступность топлива и стабильность цен в преддверии туристического сезонаприводят "Известия" слова председателя партии "Греческое решение", депутата парламента Греции Кириакоса Велопулоса
Парламентская оппозиция в Германии также потребовала от властей смягчения антироссийских санкций для предотвращения массовой отмены авиарейсов.
Однако мои неоднократные запросы правительству Германии о смягчении санкций в последнее время неизменно наталкиваются на жесткий и категорически отрицательный ответ. Это правительство готово ослабить собственную экономику только для того, чтобы сохранить санкции против Россиизаявил "Известиям" депутат бундестага и представитель "Альтернативы для Германии" по энергетической политике Штеффен Котре
Между тем немецкая авиакомпания Lufthansa заявила о готовности аннулировать 20 тыс. рейсов в летний сезон для сокращения расходов топлива.
Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отметил, что европейские страны нуждаются в российском топливе ради собственного выживания.