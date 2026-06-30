Вайдель: Германия должна вернуться к нефти и газу из РФ

В Германии заявили о необходимости вернуться к российским нефти и газу Вайдель: Германия должна вернуться к нефти и газу из РФ

Москва30 июн Вести.Германия должна перестать бойкотировать российские нефть и газ, чтобы восстановить свою слабеющую экономику. Об этом заявила сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алис Вайдель.

По словам Вайдель, отказ от российских энергоносителей отбросил Германию назад. Берлин стал зависим от США, которые поставляют энергоресурсы по гораздо более высокой цене, напомнила лидер АдГ.

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Ранее доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Максим Чирков заявил ИС "Вести", что Германия, остановив работу собственных АЭС и отказавшись от поставок энергоносителей из РФ, испытывает нехватку электроэнергии на фоне аномальной жары в Европе.