В ЕК высказались о возможности возврата к импорту российского газа Итконен: возврат Евросоюза к российскому газовому импорту невозможен

Москва30 июн Вести.В Европейском союзе действует законодательство по обеспечению энергетической независимости RePowerEU, в соответствии с которым страны избавляются от российских энергоносителей, в том числе от газа. Об этом заявила представитель Еврокомиссии (ЕК) Анна-Кайса Итконен.

Возобновление импорта российского газа в Европейский союз? Нет, это невозможно. У нас действует законодательство RePowerEU сказала она в ходе брифинга в Брюсселе

Таким образом она прокомментировала размышления некоторых европейских политиков о том, что следует вернуться к закупке российских энергоносителей.

Итконен добавила, что в текущем месяце вступил в силу запрет на трубопроводный газ по краткосрочным контрактам.

Ранее сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алис Вайдель заявила, что Германия должна перестать бойкотировать российские нефть и газ, чтобы восстановить свою слабеющую экономику.