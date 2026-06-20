Евросоюз выдвинул требование к Турции о российском газе Bloomberg: ЕС требует, чтобы Турция не поставляла российский газ

Москва20 июн Вести.Европейский союз предъявил к Турции требование, чтобы газ, который Анкара поставляет в страны ЕС по новым договорам, не был российским. Об этом заявила министр экономики ФРГ Катерина Райхе, ее слова приводит Bloomberg.

Райхе указала, что Турция "понимает и принимает" особое значение, которое Евросоюз придает отказу от сырьевых поставок из РФ.

Турецкие официальные лица ясно дали понять, что замена российских поставок невозможна в одночасье ни с экономической точки зрения, ни с точки зрения имеющихся ресурсов сказала она

Также сообщается, что турецкая сторона ведет переговоры с ПАО "Газпром" о поставках газа после 2026 года на фоне завершения действия контрактов.

Ранее стало известно, что страны ЕС приступили к реализации первого этапа запрета на ввоз российского трубопроводного газа согласно условиям регламента о так называемом поэтапном отказе от импорта энергоносителей из РФ.