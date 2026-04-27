Словакия подала иск в суд ЕС из-за запрета на импорт газа из РФ

Словакия подала иск против запрета ЕС на импорт российского газа Словакия подала иск в суд ЕС из-за запрета на импорт газа из РФ

Москва27 апр Вести.Словакии подала иск в суд Европейского союза (ЕС) против решения Брюсселя о запрете на поставки газа из России. Об этом сообщает Topky.sk со ссылкой на источники.

В статье отмечается, что Венгрия подала аналогичный иск в суд ЕС. Однако несмотря на то, что обе страны проголосовали против регламента об импорте российского газа, для его утверждения единогласное согласие всех членов союза не требовалось. Словацкое правительство и уходящий кабинет венгерского премьера Виктора Орбана считают запрет на импорт российского газа санкцией. Поэтому, по их мнению, для его введения необходимо согласие всех 27 стран‑членов ЕС.

Словакия подала ранее объявленный иск против решения Европейского союза о постепенном прекращении импорта российского газа в европейский блок сказано в публикации

Согласно регламенту, импорт сжиженного природного газа из России прекратится до 1 января 2027 года. Поставки трубопроводного газа могут продолжиться до 1 ноября 2027 года, но только при выполнении определенных условий. При этом Словакия имеет контракт на импорт газа с Россией до 2034 года.

Вице-премьер Италии, министр транспорта и лидер партии "Лига" Маттео Сальвини заявил, что вместо закрытия производственных и социальных учреждений Европа должна начать закупать российские нефть и газ.

Агентство Bloomberg также сообщило, что Евросоюз ввел запрет на импорт российского сжиженного природного газа в крайне неподходящее время, поскольку война в Иране серьезно нарушила глобальные поставки.