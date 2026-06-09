SPP: отказ от российского газа обойдется Словакии в сотни миллионов евро

В Словакии подсчитали цену отказа от российского газа SPP: отказ от российского газа обойдется Словакии в сотни миллионов евро

Москва9 июн Вести.Прекращение импорта российского газа обернется для Словакии дополнительными расходами в сотни миллионов евро, заявил представитель газовой компании SPP Ондрей Шебеста, его слова приводит издание Pravda.

Братислава неоднократно заявляла, что поставки российского газа для республики наиболее экономически выгодны, и рост расходов ляжет на плечи потребителей, отметил Шебеста.

Уточняется, что SPP уже ведет переговоры с 30 крупнейшими мировыми поставщиками газа в связи с запретом на импорт топлива из РФ с четвертого квартала 2027 года. Речь идет о закупках на Ближнем Востоке и в США.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак отметил интерес Словакии к продолжению сотрудничества с РФ по газу.

В конце апреля Словакия подала иск в суд Европейского союза (ЕС) против решения Брюсселя о запрете на поставки газа из России.