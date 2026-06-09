Отказ от российского газа обойдётся Словакии в сотни миллионов евро

Словакия ищет СПГ и новых поставщиков после угрозы потерять российский газ Отказ от российского газа обойдётся Словакии в сотни миллионов евро

Москва9 июн Вести.Отказ от поставок российского газа может обернуться для Словакии "сотнями миллионов евро" дополнительных расходов, заявил в интервью изданию Pravda представитель оператора словацкой газотранспортной системы SPP Ондрей Шебеста.

Российское топливо остаётся самым экономически выгодным для страны. Прекращение импорта приведёт к росту дополнительных расходов, бремя которых ляжет на всех словацких потребителей предупреждает Шебеста

Конкретных сумм он не уточнил, но оценил потери в сотни миллионов евро в год в зависимости от сценариев замещения поставок.

В SPP одновременно заявили о поиске альтернатив: компания ведёт переговоры с примерно 30 международными поставщиками и уделяет особое внимание поставкам сжиженного природного газа (СПГ) как наиболее реалистичному варианту диверсификации. При этом переход на СПГ и иные источники потребует существенных инвестиций в логистику и инфраструктуру, что также отразится на конечной цене топлива для потребителей, отмечают в компании.

Еврокомиссия планирует запретить импорт российского СПГ с 1 января 2027 года, а трубопроводные поставки предусматривалось полностью прекратить к осени следующего года. В ответ правительство Словакии в апреле подало жалобу в Суд ЕС, оспаривая запрет на ввоз российского газа; рассмотрение претензий продолжается.