SPP: отказ ЕС от российского газа обойдется Словакии в сотни миллионов евро

ЕС хочет оставить Словакию без российского газа и сотни миллионов евро SPP: отказ ЕС от российского газа обойдется Словакии в сотни миллионов евро

Москва22 июн Вести.Словакия может понести дополнительные расходы в размере сотен миллионов евро из-за решения Евросоюза отказаться от импорта российского газа. Об этом сообщил РИА Новости словацкий энергооператор SPP.

В компании отметили, что последствия реализации европейской программы RepowerEU затронут не только словацких потребителей, но и энергетический рынок страны в целом.

Завершение импорта газа из России в соответствии с законодательством RepowerEU, согласно которому поставки российского природного газа с четвертого квартала 2027 года будут запрещены, может потребовать более высоких дополнительных расходов сообщили в SPP

По оценке энергооператора, дополнительные затраты связаны с необходимостью поиска альтернативных поставок и обеспечения новых транспортных мощностей.

Кроме того, в компании ожидают роста цен на само сырье из-за исключения российского газа из энергетического баланса Евросоюза.

Эти повышенные расходы могут только в Словакии составить сотни миллионов евро подчеркнули в SPP

При этом точный объем будущих затрат в компании пока оценить не могут.

Согласно плану Евросоюза, полный запрет на импорт российского сжиженного природного газа должен вступить в силу с 1 января 2027 года, а к осени того же года ЕС намерен полностью прекратить импорт российского трубопроводного газа.

Ранее власти Словакии подали иск в Суд Европейского союза против запрета на импорт российского газа, выступив против планов Брюсселя по отказу от российских энергоносителей.