Москва22 июнВести.Словакия может понести дополнительные расходы в размере сотен миллионов евро из-за решения Евросоюза отказаться от импорта российского газа. Об этом сообщил РИА Новости словацкий энергооператор SPP.
В компании отметили, что последствия реализации европейской программы RepowerEU затронут не только словацких потребителей, но и энергетический рынок страны в целом.
Завершение импорта газа из России в соответствии с законодательством RepowerEU, согласно которому поставки российского природного газа с четвертого квартала 2027 года будут запрещены, может потребовать более высоких дополнительных расходовсообщили в SPP
По оценке энергооператора, дополнительные затраты связаны с необходимостью поиска альтернативных поставок и обеспечения новых транспортных мощностей.
Кроме того, в компании ожидают роста цен на само сырье из-за исключения российского газа из энергетического баланса Евросоюза.
Эти повышенные расходы могут только в Словакии составить сотни миллионов европодчеркнули в SPP
При этом точный объем будущих затрат в компании пока оценить не могут.
Согласно плану Евросоюза, полный запрет на импорт российского сжиженного природного газа должен вступить в силу с 1 января 2027 года, а к осени того же года ЕС намерен полностью прекратить импорт российского трубопроводного газа.
Ранее власти Словакии подали иск в Суд Европейского союза против запрета на импорт российского газа, выступив против планов Брюсселя по отказу от российских энергоносителей.