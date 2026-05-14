Фицо раскритиковал планы Евросоюза по отказу от энергоресурсов РФ

Москва14 мая Вести.Премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал инициативы Евросоюза по отказу от энергоносителей из России к 2027 году.

По его словам, которые приводит издание Hlavný Denník, некоторые страны продолжают импортировать СПГ из России, заявляя при этом о прекращении закупок.

Мы такие идиоты? приводит издание слова Фицо с выступления в Братиславе.

Политик подчеркнул, что прекращение поставок энергоносителей из России только увеличит зависимость Европы от США, которые перепродадут странам ЕС за более высокую цену то, что купят у Москвы.

11 мая сообщалось, что новое правительство Венгрии планируют полностью ликвидировать энергозависимость от России, но пока не будут отказываться от поставок российских нефти и газа.