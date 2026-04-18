Москва18 апр Вести.Вызванный конфликтом в Иране энергетический кризис может помочь Евросоюзу (ЕС) избавиться "от одержимости Россией". Такое мнение высказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо в своем видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

По его словам, "шалости" США, Израиля и Украины, из-за которых возникла нехватка нефти и газа, позволит ЕС "избавиться от идеологического видения и одержимости Россией".

Мы должны также понимать, что нам в самой плохой кризисной ситуации никто не поможет, повторяю – никто. И поэтому сейчас чрезвычайно важно использовать все политические и юридические инструменты для защиты наших интересов подчеркнул политик

Фицо также напомнил, что из всех стран, с которым граничит Словакия, именно ее правительству до сих пор удается удерживать цены на автомобильное топливо на самом низком уровне.

Кроме того, премьер напомнил, что Словакия будет подавать в суд Евросоюза жалобу на решение о запрете импорта российских энергоресурсов. Он отметил, что запрет приведет к дефициту газа уже к концу 2027 года. Политик также считает, что ждать восстановления трубопровода "Дружба" на украинской территории не стоит.