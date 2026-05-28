Москва28 мая Вести.Диалог Евросоюза и России может предотвратить третью мировую войну, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Своим мнением он поделился в ходе встречи со студентами, запись которой опубликована на его странице в соцсети Facebook (запрещена в РФ).

Если мы не будем разговаривать, то может случиться так, что действительно какой-нибудь дрон намеренно или ненамеренно залетит в государство - член Евросоюза или НАТО, упадет тут и у нас на носу третья мировая война. Когда будет диалог, будут "горячие линии", все будет работать, тогда мы такой случай всегда можем исключить разговорами сказал словацкий премьер

Он добавил, что его беспокоит лицемерие со стороны коллег, которые сначала ругают его за встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, а потом звонят и спрашивают, что сказал российский лидер. Фицо подчеркнул, что не понимает, почему Евросоюз не говорит с Россией.

Ранее Фицо также выступил за возобновление прямого диалога между Евросоюзом и Россией ради скорейшего завершения украинского кризиса и сохранения стабильности на континенте.