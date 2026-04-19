На Западе обеспокоились растущей напряженности в ЕС после шутки Фицо про Россию BZ: шутка Фицо про русских и шнурки показала растущую напряженность внутри ЕС

Москва19 апр Вести.Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлениями о попытках ЕС ослабить Россию вызвал широкий общественный резонанс в Европе, пишет немецкое издание Berliner Zeitung (BZ).

16 апреля глава словацкого правительства на встрече со студентами рассказал о наличии у Евросоюза стратегии, направленной на то, чтобы "поставить Россию на колени", однако такие намерения, по мнению политика, безрезультатны.

Газета отметила, что таким образом Фицо раскритиковал идею о том, что с Россией можно разговаривать, используя экономическое и военное давление.

Премьер-министр сформулировал свою позицию особенно резко … Последние заявления Фицо показывают растущую напряженность внутри ЕС … В то время как многие государства-члены считают поддержку Украины ключевым элементом европейской безопасности, Братислава ставит национальные интересы на первый план сказано в публикации

Кроме того, по мнению словацкого политика, энергетический и топливный кризис, возникший на фоне эскалации ситуации вокруг Ирана, способен избавить Евросоюз от "одержимости Россией".