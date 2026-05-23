Премьер Словакии обвинил ЕС в лицемерии Фицо уличил ЕС в лицемерии из-за роста поставок СПГ РФ на фоне призывов к отказу

Москва23 мая Вести.Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил Европейский союз (ЕС) в лицемерном поведении в вопросе отказа от энергоресурсов из России. Заявление было сделано на встрече со студентами. Видео со встречи опубликовало словацкое правительство.

По его словам, Западная Европа в 2025 году резко нарастила импорт российского сжиженного газа. В это же время страны ЕС активно критиковали Словакию за намерение закупать нефть и газ в РФ.

Это и есть лицемерие. Нам будут кричать: вы не можете покупать, это же российское [сырье]. А при этом Европа покупает большие объемы сжиженного российского газа сказал Фицо

Словацкий премьер заявил, что решение отказаться от энергоресурсов из России является идеологическим.

Ранее совет ЕС окончательно одобрил запрет на импорт российского СПГ с конца текущего года. Покупка российского трубопроводного газа будет запрещена с 30 сентября 2027 года.