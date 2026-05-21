Фицо: политики ЕС критикуют за визиты к РФ, но тайком расспрашивают о них Фицо назвал лицемерием звонки политиков ЕС ему после встреч с Путиным

Москва21 мая Вести.Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на пресс-конференции заявил, что европейские политики публично критикуют его контакты с Москвой, но затем в частном порядке расспрашивают о поездках в РФ.

Фицо приезжал в Москву 9 мая по случаю Дня Победы. После этого канцлер ФРГ Фридрих Мерц пригрозил ему "серьезным разговором" по поводу этого визита.

Я еду на встречу с российским президентом, все меня критикуют, а потом все мне звонят или хотят встретиться: "Что Путин сказал?" Это бесконечное лицемерие, которым я являюсь свидетелем в последнее время сказал Фицо

Премьер Словакии также выразил сожаление, что между Европой и Россией нет никакого диалога.

Ранее Фицо уже заявлял, что европейским лидерам следует вести серьезный диалог с Москвой. По его словам, ошибочно полагать, будто конфликт на Украине можно разрешить военным путем.