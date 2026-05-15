"Поехал бы еще трижды": Фицо подтвердил, что продолжит посещать Россию Фицо оценил реакцию Мерца на свой визит в Москву

Москва15 мая Вести.Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил сомнения в том, что канцлер Германии Фридрих Мерц отменил визит в республику из-за поездки словацкого премьера в Москву 9 мая.

Ранее Фицо сообщил, что глава немецкого правительства намерен посетить Словакию 29 мая.

Однако вечером 15 мая ряд СМИ, ссылаясь на бывшего министра иностранных дел республики Ивана Корчока, распространили информацию, что канцлер ФРГ отказался от визита, отреагировав таким образом на поездку словацкого политика в российскую столицу.

Если бы кто-то отменил со мной встречу из-за посещения Москвы, то я бы еще трижды поехал в столицу России … Я не верю, что Мерц мог сделать такую политическую ошибку, отказавшись приехать (в центральноевропейскую республику – прим. ред.) из-за Москвы. Этому не верю цитирует Фицо ТАСС

Впоследствии пресс-секретарь правительства Германии опроверг информацию, заявив, что Мерц пока не планирует посещать Словакию.

10 мая финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема раскритиковал Мерца, пообещавшего обсудить с Фицо его визит в Москву вместо участия в Дне Европы.