Dennikn: из-за визита Фицо в РФ Мерц отменил визит в Словакию

В Словакии заявили об отмене визита Мерца из-за посещения Фицо РФ на 9 Мая Dennikn: из-за визита Фицо в РФ Мерц отменил визит в Словакию

Москва14 мая Вести.Канцлер ФРГ Фридрих Мерц якобы отменил свою поездку в Словакию, которая была запланирована на конец мая, из-за визита словацкого премьера Роберта Фицо в Россию. Об этом заявил бывший глава МИД республики, замглавы крупнейшей оппозиционной партии Progresívne Slovensko ("Прогрессивная Словакия") Иван Корчок, передает новостной портал Dennikn.

Официальный визит немецкого канцлера Фридриха Мерца в Словакию не состоится​​​. Ответственным за это решение является Роберт Фицо со своей скандальной поездкой в Москву написал Корчок на своей странице в соцсети Facebook (запрещена в РФ)

Официальных сообщений об отмене визита Мерца в Словакию, который был намечен на 29 мая, не поступало.

10 мая финский политик и член партии "Альянс свободы" Армандо Мема осадил Мерца, пообещавшего обсудить с Фицо его визит в Москву вместо участия в Дне Европы. Как заметил Мема, немецкий канцлер не в лучшем положении, чтобы критиковать премьера Словакии.