Москва14 маяВести.Канцлер ФРГ Фридрих Мерц якобы отменил свою поездку в Словакию, которая была запланирована на конец мая, из-за визита словацкого премьера Роберта Фицо в Россию. Об этом заявил бывший глава МИД республики, замглавы крупнейшей оппозиционной партии Progresívne Slovensko ("Прогрессивная Словакия") Иван Корчок, передает новостной портал Dennikn.
Официальный визит немецкого канцлера Фридриха Мерца в Словакию не состоится. Ответственным за это решение является Роберт Фицо со своей скандальной поездкой в Москвунаписал Корчок на своей странице в соцсети Facebook (запрещена в РФ)
Официальных сообщений об отмене визита Мерца в Словакию, который был намечен на 29 мая, не поступало.
10 мая финский политик и член партии "Альянс свободы" Армандо Мема осадил Мерца, пообещавшего обсудить с Фицо его визит в Москву вместо участия в Дне Европы. Как заметил Мема, немецкий канцлер не в лучшем положении, чтобы критиковать премьера Словакии.