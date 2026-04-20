Вице-спикер Гашпар: есть риск покушения на Фицо, если он поедет в Киев

Москва20 апр Вести.Существует риск покушения на словацкого премьер-министра Роберта Фицо в случае его визита на Украину. Об этом сообщил вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар агентству РИА Новости.

Таким образом он прокомментировал ситуацию, когда глава киевского режима Владимир Зеленский пригласил Роберта Фицо в Киев, чтобы обсудить "все имеющиеся вопросы". Однако словацкий премьер решительно отказался от такого предложения.

Премьер назвал подобные предложения неуместными и дал понять, что не планирует поездку в Киев, поскольку это было бы для него политически и с точки зрения безопасности неприемлемо. Одновременно он критиковал Зеленского за политическое давление, связанное с нефтью и энергетикой. Кроме того, ему не рекомендовали поездку в Киев по соображениям безопасности, где, по оценкам экспертов, мог бы существовать риск покушения на его жизнь отметил Гашпар

Он также добавил, что при принятии решения о возможной поездке Фицо будут учитываться и угрозы Зеленского в сторону венгерского премьера Виктора Орбана.

Ранее Роберт Фицо открыто раскритиковал линию Европейского союза на ослабление России через военную помощь Киеву, назвав эту стратегию провальной.

Кроме того, он обвинил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в сговоре с Владимиром Зеленским из-за ситуации с нефтепроводом "Дружба", прокачку по которому остановила Украина.