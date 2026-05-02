Фицо заявил о планах впервые посетить Киев, несмотря на риск покушения

Фицо собирается впервые приехать в Киев, несмотря на риск покушения Фицо заявил о планах впервые посетить Киев, несмотря на риск покушения

Москва2 мая Вести.Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским согласился впервые посетить столицу Украины, несмотря на риск покушения на него в случае поездки в Киев.

Мы договорились, что проведем короткую встречу в понедельник в Ереване на саммите Европейского политического сообщества и будем продолжать формат совместных заседаний правительств, а также взаимно посетим столицы наших стран написал он на своей странице в Facebook (запрещена в РФ)

Ранее Фицо провел телефонный разговор с Зеленским, в ходе которого подтвердил поддержку вступления Украины в Европейский союз.

Саммит Европейского политического сообщества пройдет в Ереване 4 мая.

Кроме того, 4 и 5 мая в Ереване состоится первый саммит Армения - ЕС.