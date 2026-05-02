Москва2 маяВести.Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе телефонного разговора с главой киевского режима Владимиром Зеленским подтвердил поддержку вступления Украины в Европейский союз (ЕС).
Как сообщил Зеленский по итогам переговоров, стороны обсудили развитие двусторонних отношений между Украиной и Словакией, подчеркнув взаимную заинтересованность в укреплении сотрудничества. Зеленский отметил, что для Украины важно получать поддержку со стороны стран Евросоюза.
Было важно услышать, что Словакия поддерживает членство Украины в Европейском союзе и готова поделиться своим опытом вступлениянаписал Зеленский в Telegram-канале
В ходе разговора Зеленский пригласил Фицо посетить Киев и поблагодарил его за приглашение в Братиславу. Стороны также обсудили возможность проведения личной встречи в ближайшее время.
При этом ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что отношения между руководством Евросоюза и Украины заметно охладели из-за настойчивых требований Киева ускорить вступление страны в ЕС. Как отмечал президент Евросовета Антониу Кошта, Брюссель не может сказать Украине, когда она сможет присоединиться к объединению.