Фицо во время телефонного разговора с Зеленским поддержал членство Украины в ЕС Фицо подтвердил Зеленскому поддержку вступления Украины в Евросоюз

Москва2 мая Вести.Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе телефонного разговора с главой киевского режима Владимиром Зеленским подтвердил поддержку вступления Украины в Европейский союз (ЕС).

Как сообщил Зеленский по итогам переговоров, стороны обсудили развитие двусторонних отношений между Украиной и Словакией, подчеркнув взаимную заинтересованность в укреплении сотрудничества. Зеленский отметил, что для Украины важно получать поддержку со стороны стран Евросоюза.

Было важно услышать, что Словакия поддерживает членство Украины в Европейском союзе и готова поделиться своим опытом вступления написал Зеленский в Telegram-канале

В ходе разговора Зеленский пригласил Фицо посетить Киев и поблагодарил его за приглашение в Братиславу. Стороны также обсудили возможность проведения личной встречи в ближайшее время.

При этом ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что отношения между руководством Евросоюза и Украины заметно охладели из-за настойчивых требований Киева ускорить вступление страны в ЕС. Как отмечал президент Евросовета Антониу Кошта, Брюссель не может сказать Украине, когда она сможет присоединиться к объединению.